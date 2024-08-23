Навіщо досвідчені водії кладуть під колеса поліетиленовий пакет

В багажнику багатьох досвідчених водіїв можна помітити звичайний поліетиленовий пакет, а то й кілька. Виявляється, вони можуть стати у пригоді під час обслуговування автомобіля.

Слід почати з того, що поліетиленові пакети значно полегшують роботу з обслуговування машини. Наприклад, коли потрібно замінити рідину у гідропідсилювачі керма, то ви можете покласти два таких на підлогу у гаражі, а потім наїхати на них колесами. Після цього відкрийте капот, візьміть шприц Жане, пристосуйте до нього шланг, опустіть в бачок Гура. За допомогою цієї конструкції ви зможете залити рідину в систему. Не забудьте обернути кермо за заглушеного мотора.

Так потрібно зробити для того, щоб "старе відпрацювання" почало видавлювати через "зворотний рух". Навіщо тут пакети — запитаєте ви. Все дуже просто, вони потрібно, щоб кермо оберталося легше, адже підсилювач не функціонує. Тобто, ви замінюєте стару рідину на нову методом заміщення. І вам не доведеться нічого розбирати. Також під час обертання не буде навантаження на шити, тому що пакети допоможуть знизити тертя. Особливо це необхідно в тому разі, якщо у вас в гаражі бетонна підлога.

На бездоріжжі пакет також може прийти на допомогу. Уявіть ситуацію, ви під'їхали до дачі, але ґрунтову дорогу у селищі розмило. Якщо у автомобілі передній привід, вам не обійтись без встановлення додаткових ланцюгів чи спеціальних браслетів на провідну вісь. Вони зазвичай сталеві і можуть тертися об легкосплавний диск, через що на ньому залишаються подряпини. Хоча це і не критично, але і не дуже приємно. Тим більше, що таке лиття перефарбовувати недешево.

Якщо ви підкладете пакети (у згорнутому вигляді) під сталеві замки браслетів, емаль дисків залишиться не пошкодженою.

Завдяки поліетилену ви можете також закріпити пластиковий пістон, який вже розбовтався. Наприклад, таке може трапитися, якщо на ґрунтовій дорозі зачепити камінь, який може зірвати різьблення і перекосити бризковик. Візьміть шмат пакета, намотайте його на пістон чи шпильку. Не намагайтесь заощадити на матеріалі. Тепер можете встановити бризковик на місце. Не забудьте затягнути кріплення. Звичайно, таке рішення не довговічне, але ви зможете дотягнути до автосервісу.

Читайте також: