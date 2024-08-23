Как понять, что стиральная машина перегружена или недогружена

Оказывается, сделать это достаточно просто. Надо только знать несколько важных нюансов.

Иногда понять, насколько правильно вы загрузили вашу стиральную машину, бывает довольно сложно. Следует понимать, что и перегрузка, и недогрузка одинаково вредны для бытовой техники, ведь со временем они приводят к ее повреждению.

Оказывается, существует один очень простой способ, который поможет вам понять, загрузили ли вы стиральную машину правильно. Этим методом можно проверить буквально любую стиральную машину, независимо от ее марки или производителя.

Когда вы поместили в барабан грязные вещи, попытайтесь просунуть внутрь свой кулак.

Если он поместился без помех — вы загрузили стиральную машину как раз достаточно. Если вам сложно его протолкнуть, тогда рекомендуется немного освободить барабан.

При неполной загрузке вещи будут терять волокна. Как следствие они будут деформироваться и быстрее портиться.

Слишком сильная загрузка вещей уже будет влиять на саму стиральную машину, уменьшая срок ее эксплуатации.

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