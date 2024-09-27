Мобілізація чоловіків 50-60 років: що змінилося

В Україні “зупинили” мобілізацію деяких категорій чоловіків. Відтепер українці віком від 50 до 60 років можуть бути призвані на військову службу лише за однієї умови.

Про які зміни варто знати військовозобов’язаним, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто тепер не підлягає мобілізації

Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.

Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву Командування Сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Окреме мобілізаційне розпорядження — це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. З вказанням всіх даних. Яке треба цьому чоловіку предʼявити. Тобто бусифікація чоловіків віком 50-60 забороняється", — заявив нардеп.

Кого все ж забиратимуть до армії

Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Що каже закон

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

За словами адвокатки, надати оцінку змісту цієї директиви неможливо.

“Проте слід зауважити, що жодна директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер, оскільки жодна директива не може бути вище норми закону. А органи військового управління не є законодавчим органом та не мають повноваження своїми рішеннями звужувати чи розширювати дію норм законодавства”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Тому, аби ці обмеження дійсно були реалізовані на практиці, Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до профільного законодавства, зокрема до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”.

Нагадаємо, що в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте з "обмежено придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія.

Чоловіки до 25 років, які не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобов'язані, а не призовники, також підлягали мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них не діє норма про “мобілізацію від 25 років”.

Нещодавно в Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК зі свого боку пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

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