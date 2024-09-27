Стипендії у Польщі: які виплати можуть отримати українські студенти

У польських вишах є низка стипендії, які можуть отримувати студенти незалежно від громадянства.

У вищих навчальних закладах Польщі іноземні студенти, зокрема і з України, можуть отримувати різні види стипендій. Станом на вересень цього року в країні зареєстровані майже 35 тис студентів з українським громадянством.

Які стипендії можуть отримати українці у Польщі, повідомляє РБК.Україна.

Які є види стипендій

У Польщі існує чотири види фінансової допомоги для студентів:

соціальна стипендія;

стипендія для студентів з інвалідністю;

наукова стипендія (стипендія ректора);

одноразова стипендія (Zapomoga).

Стипендії отримують студенти і державних, і недержавних вищих навчальних закладів. Студент, який навчається на кількох спеціальностях, може отримувати одночасно соціальну, ректорську стипендію, виплати для осіб з інвалідністю або фінансову допомогу. Загальна сума виплат не може перевищувати суму 3 560,6 злотих. Це понад 37 тис. грн.

Умови отримання соціальної стипендії

Ці щомісячні виплати призначаються студентам і учням шкіл, що опинилися в скрутній матеріальній ситуації. Умовою є місячний дохід родини не вище 1570,50 злотих (16,5 тис. грн) на одну людину. Кожний виш розмір цієї стипендії визначає самостійно.

Студент має право подати заявку на отримання соціальної стипендії, якщо веде самостійне домашнє господарство. Втім, для призначення такої допомоги враховують вік студента – є повнолітнім і чи не старше 26 років, чи одружений, чи має дітей та постійне джерело доходу.

Стипендія для студентів з інвалідністю

Отримати таку допомоги можуть студенти денної та заочної форми навчання як в приватних, так і в державних університетах. Її призначення не залежить від матеріального стану та доходів на одного члена сім’ї. Розмір стипендії визначає університет індивідуально.

Допомога може отримати студент, який має

посвідчення про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności),

довідку про ступінь інвалідності (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

документ про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування людей з інвалідністю.

Втім, українські документи про інвалідність не є підставою для призначення такого виду соцвиплат.

Наукова стипендія ректора

Допомогу може отримати студент, який має високі досягнення у навчанні, науці, мистецтві або спортивних досягненнях на змаганнях не нижче національного рівня. Ректорську стипендію можуть отримувати не більше 10% студентів певного напряму підготовки.

Подавати заявку на отримання наукової стипендії ректора потрібно на початку нового академічного року - до 25 жовтня. До заявки потрібно додати документи, які підтверджують наукові, спортивні або мистецькі досягнення.

Одноразова стипендія

Zapomoga – це одноразова грошова допомога для студента, що опинився у складній життєвій ситуації. Це може бути хвороба, інвалідність, смерть члена сім’ї або ж підтверджена втрата джерела регулярного доходу. Zapomoga студенту в Польщі призначається також при отриманні збитків, що зумовлені випадковою подією - це пожежа, повінь чи інше стихійне лихо.

Розмір допомоги визначається кожним університетом індивідуально. Подати заявку на її отримання можна не частіше, ніж двічі протягом року. Для того, щоб отримати одноразову стипендію Zapomoga, потрібно надати документи, які підтверджують важкі життєві обставини.

Як повідомлялося, деяких українських дітей можуть не пропустити до Польщі. Проблема стосується дітей українських біженців, які були "прив’язані" до електронного документа Diia.pl батьків або законних опікунів, що мали статус PESEL UKR.

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