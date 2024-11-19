Ядерні погрози від Росії: чи варто боятися українцям

Через надання дозволу США застосовувати українцями далекобійні ракети ATACMS по території РФ, Росія почала лякати застосуванням новітньої зброї, не обійшлося і без заяви про знищення людства та ядерних погроз.

Зокрема, Очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив про можливість ударів по Україні зброєю, яка раніше не застосовувалася. Такий варіант можливий якщо Україна буде використовувати західну далекобійну зброю

Яку ж зброю хочуть використати у війні росіяни – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

"Знищення людства" за російським сценарієм

Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що удари західними ракетами вглиб РФ можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на неї. З огляду на це, Москва буцімто матиме повне право завдати удар у відповідь.

Медведєв підкреслив, що РФ без затягування буде відповідати на удари по її території, та додав, що Байден вирішив "гарно піти з життя, забравши із собою значну частину людства".

Про удар у відповідь, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Він зауважив, що використання західних неядерних ракет Збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

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За словами спікера Пєскова, РФ розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід. За його словами, оновлення ядерної доктрини знадобилося, аби робити її відповідною до нинішньої політичної ситуації. Він також запевнив, що Росія нібито докладає «усіх зусиль задля зменшення ядерної загрози».

Ядерна відповідь на загрозу звичайною зброєю

Нещодавно Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає ядерну відповідь на критичну загрозу суверенітету РФ навіть звичайною зброєю.

Відповідний указ про основи державної політики ядерного стримування поширюють росЗМІ.

В оновленій доктрині внесли корективи, а саме уточнили параметри, що допускають застосування ядерного озброєння.

Зокрема, в оновленому документі, розширили категорію держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Доповнено перелік військових загроз, для нейтралізації яких потрібні такі дії.

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Агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної країни, вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ.

Варто зауважити, що РФ може завдати ядерного удару у разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, в разі нападу на Білорусь як учасника Союзної держави, в разі масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону.

Нагадаємо, у вересні Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування. Було розширено список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Проте, на думку військового оглядача, ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, ядерні погрози росіян треба сприймати насамперед як спробу тиску Москви на Україну та Захід.

"Під це можна підвести все, що завгодно. Це намагання налякати наших партнерів ядерною зброєю. Росія робить це вже протягом усієї війни від 2014 року, а особливо посилила ці лякалки після повномасштабного вторгнення. Просто казати "ми вам покажемо" ротом Медведєва [заступника секретаря Радбезу РФ – ред.] – це вже не лякає, а викликає усмішку в наших партнерів", – зазначив Гетьман.

Проте, як зазначив експерт, не можна зовсім виключати ймовірність застосування тактично ядерної зброї у війні проти України, а також додав, що суспільство відверто переоцінює небезпеку ядерної зброї.

"Це не апокаліпсис, не кінець світу. Всі ці фільми, які ми дивилися, всі лякалки – насправді все зовсім інакше. Небезпека від ядерної зброї суттєво перебільшена", – зауважив Олексій Гетьман.

Реакція Зеленського

Як вважає президент України Володимир Зеленський, Путін хоче якомога довше воювати, не зважаючи на кількість смертей серед цивільних та військових.

Таку думку він висловив на спільній пресконференції з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Як підкреслив Зеленський, тисяча днів повномаштабної війни Росії проти України дає достатньо підстав зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін не хоче жодного миру, бо навіть сьогодні росіяни вбивали цивільне населення України.

"І особливо у цей день вони представили стратегію щодо ядерної зброї. Навіщо? Вони не представили мирну стратегію. Ви чули про це? Ви читали про це? Звичайно, що ні!", – сказав Зеленський. Окрім того, президент вважає, що російський диктатор прагне знищити не лише Україну, але й деякі інші країни, які є членами НАТО.

"Путін хоче війни якомога довше", – підкреслив президент Зеленський і додав, що російський диктатор бажає зруйнувати усі принципи та цінності.

Як зауважив Зеленський, коли росіяни погрожують ядерною атакою у ЗМІ, країни "Великої двадцятки" ніяк на це не відредагували. Глава держави заявив, що світ повинен «представити відповідь для порядку денного, дійсно сильну відповідь: що вони будуть робити, якщо Путін застосує щось схоже на цю зброю".

Реакція Заходу

Сполучені Штати Америки не реагуватимуть на зміни в ядерній доктрині Росії, зокрема у Білому домі не здивовані такою риторикою Кремля, пише Bloomberg із посиланням на слова представника Ради національної безпеки США.

Зокрема у Білому домі знали про можливі оновлення щодо ядерної доктрини, тому це не стало несподіванкою.

Як повідомив представник Ради національної безпеки США, рішення Путіна щодо зміни ядерної доктрини – це "чергове повторення тієї ж безвідповідальної риторики з боку Росії, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох років".

Зокрема, посадовець підкреслив, що рішення Байдена дозволити Україні використовувати американські ракети великої дальності було виваженим і очікуваним, оскільки раніше президент США попереджав, що зніме обмеження у відповідь на нарощування північнокорейських військ для підтримки армії РФ.

Нагадаємо, раніше у РФ зробили заяву про те, що удари по Брянщині начебто ракетами ATACMS є сигналом Заходу до ескалації.

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