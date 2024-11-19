"Ворог має значні ресурси для наступу на кількох фронтах: військовий експерт розповів деталі

Російські війська мають достатньо ресурсів для атак не лише в районі Курахового, а й на інших ділянках фронту.

Про це розповів військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов у етері Еспресо.

"Наразі ворог активно наступає на 7 ділянках фронту. Якщо противник візьме під контроль територію в районі Курахового, він проведе передислокацію сил та засобів, посилюючи штурмові загони, щоб далі рушити в напрямку Покровської агломерації", - вважає він.

Військовий експерт зазначив, що після окупації Вугледара спочатку був період тиші, але згодом ворог поновив наступ, що ускладнило ситуацію для наших військ у районі річки Сухі Яли, на південь від Курахового.

За словами Селезньова, ворог має достатньо ресурсів для атак не лише в районі Курахового, загрожуючи Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем українським оборонцям на південь від Часового Яру. Це означає, що під загрозою опиняються також оборонці Торецька.

Він зазначив, що ворог може створити серйозні проблеми для українських оборонців на Куп'янському напрямку, а в майбутньому — й на Лиманському.

Селезньов вважає, що ворог, ймовірно, рухатиметься вниз по течії річки Оскіл, щоб приєднатися до угруповання російської армії, яке діє в напрямку Лимана. Це дозволить ворогу створити плацдарм, що стане загрозою для Слов'янсько-Краматорської агломерації. Військовий експерт підсумував, що ситуація на фронті залишається складною через великі ресурси, які ворог готовий витрачати в боротьбі за територіальні досягнення.

Нагадаємо, інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області, зокрема до північної частини Малої Локні. Російські "мілблогери" також стверджували про просування в районі Нижнього Клину та біля Мартинівки, але ISW не знайшло підтверджень цим заявам.

Читайте також: