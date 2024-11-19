Стало відомо, скільки військових КНДР перекинули до Курщини

Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі північнокорейських військ у війні проти України на боці РФ, зауваживши, під Курськ перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

Про це заявила під час брифінгу для журналістів заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - пише Укрінформ.

«За нашими оцінками, ймовірно, понад 11 тисяч північнокорейців передислокувалися до Курської області»,- зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона зазначила, що минулого тижня оцінка чисельності військових КНДР становила від 10 до 11 тисяч.

При цьому Сінгх підтвердила, що, за даними розвідки, росіяни почали долучати північнокорейські підрозділи безпосередньо до бойових дій. За її словами, у Пентагоні очікують, що всі вони братимуть участь у боях.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії зараз перебуває більше 11 тисяч північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. Він закликав світ справедливо відреагувати на військових КНДР у РФ.

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