Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Ворог продовжує атаку.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформують аналітики каналу Deep State.
Зокрема, ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.
Раніше в ГУР повідомили, що масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.
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