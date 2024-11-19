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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російська армія намагається просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атаку.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформують аналітики каналу Deep State.

Зокрема, ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.

Раніше в ГУР повідомили, що масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої  підготовки.

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