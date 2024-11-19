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У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини - ЗМІ

У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини - ЗМІ

Рятувальна операція триває / Фото: із соцмереж

Наразі невідомо, скільки людей перебуває під завалами.

У Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини. 

Про це інформує Глухів.Інфо у повідомленні у соцмережах.

"На жаль, вони загинули...", - йдеться у повідомленні.

Людей шукають під завалами. / © із соцмереж
Людей шукають під завалами. / Фото: із соцмереж

Точна кількість загиблих і поранених у Глухові ще не відома.

Триває рятувальна операція. 

Наразі більше подробиць невідомо. Інформація уточнюється. 

Нагадаємо, днями росіяни вдарили балістикою по Сумщині. 9 листопада армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Там відбулося влучання балістичною ракетою. 

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