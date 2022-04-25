Базилік: як вирощувати пряну зелень у пляшці на підвіконні

Базилік - популярна серед українців пряна зелень, яка не лише надає стравам пікантного смаку, але й є корисною для здоров'я. ТСН.ua розповідає, як виростити базилік на своєму підвіконні та отримати великий кущик.

Базилік дуже корисний для здоров'я, адже до його складу входять ефірні олії, які здавна використовують в лікувальних цілях. Влітку його садять на городах та присадибних ділянках. Проте якщо ви хочете спробувати посіяти цю пряну зелень у себе в квартирі на підвіконні, цей простий метод допоможе виростити базилік та отримати великий кущик.

Як виростити базилік у пляшці: послідовність дій

Навіть якщо у вас немає горщика, можна використовувати звичайну 5-літрову пляшку з-під води. Для цього її потрібно розрізати навпіл. Цього розміру буде достатньо для комфортного зростання рослини.

Придбайте в магазині універсальний ґрунт для розсади, обов'язково продезинфікуйте його - можна використати звичайний окріп. Насіння базиліку треба спочатку просіяти. Пам'ятайте, що теплий ґрунт пришвидшує дозрівання. Після посіву збризніть ґрунт водою з пульверизатора та накрийте зверху харчовою плівкою. Майбутній вазон з базиліком треба поставити у тепле та добре освітлене місце. Чудово підійде підвіконня. Коли зійдуть перші паростки, потрібно додати до ґрунту суміш із попелу та піску у співвідношенні 5:1.

Слід пам'ятати, що базилік буде гарно рости на підвіконні, якщо на нього падатимуть сонячні промені. Комфортна температура - +25 градусів.