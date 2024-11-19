США планують надати новий пакет допомоги Україні

Представниця США вважає, що українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати ближчими днями оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні та закликала країни-члени ООН підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, - пише Укрінформ.

«Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями»,- зауважила представниця США.

Томас-Грінфілд також закликала інші країни підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона. За її словами, українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують. Причому, мир в Україні має бути справедливим й стійким та повною мірою поважати суверенітет і територіальну цілісність України, наголосила вона. А Росія має бути притягнута до відповідальності за її злочини та порушення Статуту ООН.

Постпред США також звернулася із закликом до Китаю, щоби той «припинив розпалювати війну на європейському континенті» та сприяти військовим зусиллям Росії.

«І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО»,- підкреслила представниця США.

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Нагадаємо, стало відомо, скільки грошей на виробництво зброї в Україні планують виділити 2025 року.

Додамо, що у західних ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента Джо Байдена зняла обмеження, які блокували використання Україною наданої США зброї для ударів углиб території Росії.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні фактично підтвердив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 км.

Своєю чергою соратник Трампа Майк Волтц заявив про небезпеку ескалації через далекобійні удари по РФ.

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