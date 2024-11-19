США планируют предоставить новый пакет помощи Украине

Представительница США считает, что украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят новый пакет оборонной помощи Украине и призвала страны-члены ООН поддержать Формулу мира, которую продвигает украинская сторона.

Об этом она заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

"Мы объявим о выделении дополнительной помощи для Украины в сфере безопасности в ближайшие дни", — отметила представитель США.

Томас-Гринфилд также призвала другие страны поддержать продвигаемую украинской стороной Формулу мира. По ее словам, украинцы должны получить безопасность, которой они заслуживают. Причем мир в Украине должен быть справедливым и устойчивым и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнула она. Россия же должна быть привлечена к ответственности за ее преступления и нарушение Устава ООН.

Постпред США также обратилась с призывом в Китай, чтобы тот «прекратил разжигать войну на европейском континенте» и содействовать военным усилиям России.

"И позвольте мне четко заявить, когда эта война закончится, суверенная, независимая демократическая Украина будет контролировать свою международно признанную территорию и продолжать свой путь к присоединению к евроатлантическим институтам, таким как НАТО", — подчеркнула представитель США.

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Напомним, стало известно, сколько денег на производство оружия в Украине планируется выделить в 2025 году.

Добавим, что в западных СМИ появилась информация, что администрация президента Джо Байдена сняла ограничения, блокировавшие использование Украиной предоставленного США оружия для ударов вглубь территории России.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня фактически подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.

В свою очередь соратник Трампа Майк Уолтц заявил об опасности эскалации из-за дальнобойных ударов по РФ.

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