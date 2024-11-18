Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь России

Роберт Фицо поручил министру иностранных дел Словакии и министру обороны не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и каким-либо образом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике решение США разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, что, мол, вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации.

Об этом Фицо написал в Facebook.

По словам Фицо, президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Словацкий премьер добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и каким-либо образом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", — считает Фицо.

Словацкий премьер также был удивлен тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.

"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – констатировал он.

По данным портала Axios, относительно дальнобойных ударов в настоящий момент речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

К слову, по мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Николаса Уильямса, отмена ограничений на применение украинскими войсками дальнобойного оружия американского производства вглубь территории РФ "имеет большое значение для конечной игры".