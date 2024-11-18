Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь России

Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь России

Фото: ТСН.ua

Роберт Фицо поручил министру иностранных дел Словакии и министру обороны не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и каким-либо образом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике решение США разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, что, мол, вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации.

Об этом Фицо написал в Facebook.

По словам Фицо, президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Словацкий премьер добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и каким-либо образом.

"Это беспрецедентная эскалация напряженности", — считает Фицо.

Словацкий премьер также был удивлен тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.

"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – констатировал он.

По данным портала Axios, относительно дальнобойных ударов в настоящий момент речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

К слову, по мнению бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Николаса Уильямса, отмена ограничений на применение украинскими войсками дальнобойного оружия американского производства вглубь территории РФ "имеет большое значение для конечной игры".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация