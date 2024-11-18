Экс-чиновник НАТО оценил значение отмены ограничений на ATACMS

Уильямс считает такой шаг Байдена важным в контексте "позиционирования Украины, чтобы не идти на значительные уступки, которых хочет Россия".

Отмена президентом США Джо Байденом ограничений на применение украинскими войсками дальнобойного оружия американского производства вглубь территории России "имеет большое значение для конечной игры".

Об этом бывший высокопоставленный чиновник НАТО Николас Уильямс сказал в интервью Sky News.

Уильямс считает такой шаг Байдена важным в контексте "позиционирования Украины, чтобы не идти на значительные уступки, которые хочет Россия, для получения мира".

Также читайте Изменит ли разрешение США бить ракетами по РФ ход войны: прогноз ISW

"Это важно. Украинцы могут сказать, что это слишком мало и слишком поздно, но еще не поздно повлиять на концовку игры", – заметил экс-чиновник Альянса.

Он также выразил мнение, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным "не показал, что лидер Кремля готов идти на компромисс или готов пройти дополнительный километр ради мира". Уильямс считает, что это могло повлиять на решение о дальнобойном оружии.

По словам экс-чиновника НАТО, премьер Великобритании Кир Стармер не спешил отменять ограничения на удары по РФ, "потому что в некотором смысле американцы отдают приказы".

"Стармер хотел подождать, а теперь он неизбежно принимает решение одобрить ракеты большой дальности для атак на российские цели вблизи границы", – добавил Уильямс.

По его мнению, Силы обороны Украины будут атаковать сугубо военные цели России, которые могут оказать влияние на границе или в бою.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Байден разрешил Украине использование американских ракет ATACMS для ударов внутри России.

Читайте также: