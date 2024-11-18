В Сумах за ночь выросло количество погибших и раненых

Число пострадавших увеличилось до 89 человек, из них 11 детей.
Число погибших в Сумах в результате российского удара по многоэтажке вечером, 17 ноября, возросло до 11 человек.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на и.о. городского головы Артема Кобзаря.
Как сообщили в ГСЧС, количество пострадавших увеличилось до 89 человек, из них 11 детей.
В палатки ГСЧС и Красного Креста обратились 105 человек.
Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские кафиры попали в многоэтажку в городе Сумы.
Как сообщалось, в Сумах в результате ракетного удара по многоэтажному дому погибли 10 людей. Среди них - двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Пострадал 55 человек, включая 8 детей.