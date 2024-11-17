РФ попала баллистикой в многоэтажку в Сумах – первые детали

Россияне ударили баллистикой по жилому дому в Сумах.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, российские оккупанты попали в многоэтажку в городе Сумы.

Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь.

"И снова прилет в городе Сумы в жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета. Далее сообщу", — сказал Кобзарь.

По приезду на место трагедии Кобзарь уточнил, что есть очень много раненых. Сейчас работники ГСЧС и полиции проводят эвакуацию людей.

В горсовете добавили, что на месте попадания работают все необходимые службы.

По информации "Суспільне Суми", в результате этого удара армии РФ есть погибшие.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины.

За ночь и утро РФ выпустила 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 воздушных целей — 102 ракеты и 42 дрона.

В частности, во Львовской области из-за падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль. Погибла 66-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в автомобиле. Кроме того, в результате российской атаки на Одесщине погибли два человека. Еще два человека погибли в Николаеве. Одна из погибших была беременна.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.