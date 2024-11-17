Гражданские партнерства в Украине: подпишет ли Зеленский закон

Ранее сообщалось о законопроекте о гражданском партнерстве, который необходим прежде всего для защиты права украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержит законопроект о гражданском партнерстве.

Об этом стало известно в ходе встречи с представителями студенческого самоуправления из всех регионов Украины 16 ноября.

Один из участников мероприятия спросил президента, подпишет ли он закон о зарегистрированных партнерствах. На это Зеленский ответил "да".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил наличие кадрового кризиса во властных структурах, который, хотя и существовал до войны, значительно обострился с началом полномасштабного конфликта.

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