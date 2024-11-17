Цивільні партнерства в Україні: чи підпише Зеленський закон

Раніше повідомлялося про законопроєкт щодо цивільного партнерства, який необхідний насамперед для захисту права українських бійців.

Президент України Володимир Зеленський підтримає законопроєкт про цивільні партнерства.

Про це стало відомо під час зустрічі із представниками студентського самоврядування з усіх регіонів України 16 листопада.

Один із учасників заходу запитав президента, чи підпише він закон про реєстровані партнерства. На це Зеленський відповів "так".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський також підтвердив наявність кадрової кризи у владних структурах, яка, хоч і існувала до війни, але значно загострилася з початком повномасштабного конфлікту.

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