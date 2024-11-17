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Карпатське море: на вершині гори Піп Іван помітили рідкісне атмосферне явище (відео)

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Карпатське море: на вершині гори Піп Іван помітили рідкісне атмосферне явище (відео)

Гора Піп Іван / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Неймовірне і величне карпатське море.

Неймовірно гарне явище, що можна побачити переважно восени, спостерігається у Карпатах, на вершині гори Піп Іван.

Про це написали та оприлюднили відео nazar_turyst і ukrainenow_travel в Instagram.

Карпатським морем назвали пейзаж із гірськими вершинами, що височіють над туманом чи низькими хмарами.

Тим часом гірські рятувальники повідомили про температуру повітря на горі.

"Станом на 07:20 17.11.2024 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 8-10 м/с., температура повітря -7°С", — написали гірські рятувальники Прикарпаття.

Нагадаємо, раніше стало відомо про "погодні гойдалки": сніг, мороз, тепло в Україні. 

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