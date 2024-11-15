Синоптики прогнозують в Україні погодні гойдалки: сніг, мороз, тепло

Частину України вже замело снігом. Однак синоптики прогнозують, що знову повернеться плюсова температура.

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Погода в Україні почала псуватися останніми днями. Наприклад, ще 11 листопада в Україні опадів не було, а вдень температура піднімалася до 10° тепла і не лише у південних областях.

Вже 13 листопада кілька регіонів країни почало засипати снігом. Зокрема засніжило на Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині та на Прикарпатті. Снігопади також були зафіксовані на Львівщині та Івано-Франківщині, а у Карпатах так взагалі вже справжня зима. Рятувальники зокрема показали вид з гори Піп Іван Чорногірський та урочища Заросляк. Там температура вже знизилась до -9°C.

Яка погода буде 15 листопада

15 листопада синоптики прогнозують в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. А вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі.

У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С.

На півдні та у Приазов'ї +2…+7 °С, в денні години +3...+8 °С, на Одещині до +10 °С. У

Карпатах 15 листопада очікується невеликий сніг.

У Києві та області 15 листопада пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

До України знову йде тепло

Синоптикиня Віра Балабух зауважила, якщо говорити про найближчі дні, вночі у нас від +4 до -2 градусів, вдень 0 – +5. На півдні, звичайно, тепліше, зокрема, в денні години +3 – +9, у Криму навіть до +12 градусів.

І ось такі +3 +9, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години.

Водночас зазначила, вище ніж +15 градусів не очікується. У південній частині до +13 ще може бути. Таку температуру повітря прогнозують на 16 – 18 листопада. І, до речі, сильні опади поки не очікуються.

Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

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