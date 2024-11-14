До України йде потепління: синоптикиня назвала дату

В Україні незабаром покращиться погода і стане тепліше. Найближчими днями температура становитиме 0-5° тепла, а вночі - від 4° тепла до 2° морозу.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю "24 Каналу".

"3-9° тепла та навіть до +10° очікуємо, що принаймні на вихідні будуть у більшості регіонів України. Знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години. Це в суботу й неділю (16 й 17 листопада - Ред). Далі будемо уточнювати", - наголосила синоптикиня.

За її словами, температуру вище +15° очікувати не варто. Зокрема, ще у п'ятницю, 15 листопада, погода в Україні буде холодною. Крім того, в більшості областей буде мокрий сніг, а на півдні - дощем. Попри це, сильних опадів можна не боятися, а в суботу вони вже припиняться.

"Тобто ці атмосферні фронти, які зараз спричиняють таку ситуацію зі снігом, нагадуванням про зимовий період, вже відійдуть. І декілька днів знову буде без опадів, принаймні до понеділка буде утримуватися більш спокійна ситуація", - каже Наталія Птуха.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді. За їхнім прогнозом, середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1-8° тепла.

Читайте також: