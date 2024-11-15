Ворог просувається на сході: окуповано Рівнопіль - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Рівнопіль, що на Донеччині, а також просунулись в районі кількох інших населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Іллінку.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни готуються до битви за ще одне важливе українське місто.

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