Де було найбільше боїв: Генштаб повідомив новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новомихайлівки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам'янського.

На Торецькому напрямку ворог, в деяких випадках за підтримки авіації, здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 15 штурмів. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Нагадаємо, ЗСУ на Курщині відбили 5 російських атак на Новоіванівку.

Читайте також: