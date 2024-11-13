Где было больше всего боев: Генштаб сообщил новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил 15 штурмов. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, ВСУ на Курщине отразили 5 российских атак на Новоивановку.

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