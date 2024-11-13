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Где было больше всего боев: Генштаб сообщил новости с фронта

Где было больше всего боев: Генштаб сообщил новости с фронта

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

ВСУ держат оборону.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.

На Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил 15 штурмов. Активно привлекал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, ВСУ на Курщине отразили 5 российских атак на Новоивановку.

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