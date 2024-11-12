Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 13 листопада?

День позитивної місячної енергетики, «підживившись» якою, ми зможемо здійснити будь-які плани та мрії. До того ж, з огляду на те, що зірки рекомендують займатися лише тим, що приносить задоволення, вдасться поєднати приємне з корисним. Особливо вдалими виявляться професійні проєкти, але й про особисте життя забувати не слід: у цей час можна освідчуватися в коханні, відповідати згодою на пропозицію руки та серця і навіть призначати день весілля.

Овен

Овни матимуть змогу досягти будь-якої мети професійного характеру, яку вони сьогодні перед собою поставлять. Щоправда, для цього представникам знака важливо максимально точно сформулювати – передусім для самих себе – чого саме вони хочуть досягти. Цілком можливо, що цей задум нав'язаний кимось із оточення – від батьків, які, як їм здається, краще знають, що потрібно їхнім дітям, до засобів масової інформації, що формують моделі нашого життя та поведінки.

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