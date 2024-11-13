24 танки і понад 1700 солдатів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ворог втрачає і живу силу, і техніку.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 листопада склали 714 380 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1770 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати:
- танків - 9300 (+24)
- бойових броньованих машин - 18896 (+49)
- артилерійських систем - 20408 (+56)
- РСЗВ - 1249
- засобів ППО - 996
- літаків - 369
- гелікоптерів - 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18798 (+61)
- крилатих ракет - 2636
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28966 (+96)
- спеціальної техніки - 3629 (+3)
Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.
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