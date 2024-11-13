24 танки і понад 1700 солдатів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 листопада склали 714 380 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1770 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

танків - 9300 (+24)

бойових броньованих машин - 18896 (+49)

артилерійських систем - 20408 (+56)

РСЗВ - 1249

засобів ППО - 996

літаків - 369

гелікоптерів - 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18798 (+61)

крилатих ракет - 2636

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 28966 (+96)

спеціальної техніки - 3629 (+3)

Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

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