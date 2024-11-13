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24 танки і понад 1700 солдатів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

24 танки і понад 1700 солдатів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Ворог втрачає і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 13 листопада склали 714 380 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1770 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • танків - 9300 (+24) 
  • бойових броньованих машин - 18896 (+49) 
  • артилерійських систем - 20408 (+56) 
  • РСЗВ - 1249 
  • засобів ППО - 996 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18798 (+61)
  • крилатих ракет - 2636 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28966 (+96) 
  • спеціальної техніки - 3629 (+3)

Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

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