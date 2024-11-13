Трамп зробив ключові призначення: Ілон Маск теж отримав посаду

Новий президент США Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень своєї команди.

Про це повідомила Оксана Маркарова, пані посол України у Вашингтоні.

Заступник керівника Апарату Білого дому з політичних питань: Стівен Міллер - у 2017 – 2021 роках був старшим радником Трампа. В новій адміністрації Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми.

Радник з питань нацбезпеки: Майк Волтц - полковник Національної гвардії у відставці, був радником Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. Від 2018 року обраний до Палати представників США.

Міністр оборони: Піт Хегсет - один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind" (червень 2022). Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Директор ЦРУ: Джон Раткліфф - колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа.

Міністр державної безпеки: Крісті Ноєм - губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді.

Постійний представник США при ООН:

Еліз Стефанік - Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. Від 2021 року очільник Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників).

Спецуповноважений з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики: Томас Хомен – працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

Агенція з охорони довкілля: Лі Зельдін - ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк від 2015 до січня 2023 року.

Спеціальний посланник з питань Близького сходу: Стівен Віткофф - американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

Новий Департамент з питань урядової ефективності - для аудиту всього федерального уряду - очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.

Раніше повідомлялося, що один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від призначення.

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