Трамп сделал ключевые назначения: Илон Маск также получил должность

Новый президент США Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений своей команды.

Об этом сообщила Оксана Маркарова, посол Украины в Вашингтоне.

Заместитель руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам: Стивен Миллер – в 2017 – 2021 годах был старшим советником Трампа. В новой администрации Миллер будет играть ведущую роль в реализации иммиграционной программы.

Советник по вопросам нацбезопасности: Майк Уолтц – полковник Национальной гвардии в отставке, был советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задания в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США.

Министр обороны: Пит Хегсет – один из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера "Battle for the American Mind" (июнь 2022 года). Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.

Директор ЦРУ: Джон Ратклифф – бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа.

Министр государственной безопасности: Кристи Ноем – губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту.

Постоянный представитель США при ООН:

Элиз Стефаник – Конгрессмен от 21-го округа шт. Нью-Йорк. С 2021 года - руководитель Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палаты представителей).

Спецуполномоченный по безопасности границ США и воплощению миграционной политики: Томас Хомен – работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017-2018). Занимал высокие должности в Управлении по иммиграции и таможенному контролю как во времена Обамы, так и Трампа.

Агентство по охране окружающей среды: Ли Зельдин – экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по январь 2023 года.

Специальный посланник по Ближнему Востоку: Стивен Виткофф – американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group.

Новый Департамент по правительственной эффективности — для аудита всего федерального правительства — возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.

Ранее сообщалось, что один из кандидатов Трампа на должность главы Пентагона отказался от назначения.

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