У ЗСУ катастрофічно бракує людей: Берлінська назвала три кроки для змін

Одним із пунктів для змін в армії на краще волонтерка назвала задоволення запиту суспільства та армії на справедливість.

Змінити на краще ситуацію з катастрофічним браком людей у війську можна, щонайменше зробивши три кроки. Йдеться про спрощення переведення всередині армії, мобільність, відпустки/ротації.

Таку думку ветеранка, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська висловила в інтерв'ю "Українській правді".

"Можна як мінімум зараз зробити три конкретні кроки. Перше – це спростити переведення всередині армії. Це дійсно дасть можливість випустити пар і показати якесь людське ставлення всередині армії до людей. Найбільший абсурд полягає в тому, що люди, які пішли захищати свободу, опинилися в найбільшому рабстві", – зауважила волонтерка.

Вона акцентувала, що це слід робити розумно: аби не було одночасного переведення цілої однієї бригади до іншої. Адже в такому разі, як пояснювали представники Генштабу, виникне дірка у фронті.

"Але, з іншого боку, якщо від цього командира всі йдуть, напевно, це питання до командира. І, можливо, це сигнал поміняти командира", – звернула увагу ветеранка.

Другим кроком задля змін в армії на краще вона назвала мобільність усередині самої вертикалі. Так, якщо людина в керівництві підрозділу провалила свої завдання, то слід точно переглянути її участь.

"І не повинно бути, що з високої посади йдуть тільки на підвищення. У нас якщо хочуть позбутися людини з посади, їй дають підвищення, щоб вона не судилася. Або ВЛК – і на пенсію. Таким чином у нас купа чоловіків призовного віку у званні полковників, підполковників, генералів зараз на хорошій пенсії за наші податки", – розповіла Берлінська.

"Я вважаю, що справедливо було б так: якщо ти не справився із задачами, значить, ідеш вниз, і ти можеш бути комвзвода або просто звичайним піхотинцем", – додала вона.

Волонтерка зазначила, що варто забезпечити мобільність і всередині підрозділів:

"Що мається на увазі? Приходить умовний Андрій Оністрат. Він працював у банківській сфері, управляв великими командами людей. Але він приходить ким? Сержантом чи лейтенантом".

За словами ветеранка, армія отримали десятки тисяч таких людей "просто так", коли вони добровільно прийшли і стояли під військкоматами. Це класні управлінці, економісти, дуже хороші бізнесмени і так далі. Армія "би їх ніколи в житті так не отримала".

"Цей ресурс людей потрібно використовувати раціонально, бо управління бригадою насправді – це управління великою командою. Комбриг – це СЕО великої компанії. Якщо в нього 3-5 тисяч людей, то в його розпорядженні під 10 мільярдів гривень, якщо ще й техніку порахувати. Логіка війни – це та сама логіка бізнесу", – пояснила Берлінська.

Вона додала, що як і в бізнесі, у війні теж діє логіка прибутку:

"Я зараз скажу, напевно, дуже цинічні речі, але якщо ти витратив 100 солдатів і кілька одиниць техніки, але при цьому вбив у 5 разів більше ворога і в нього в 5 разів більше техніки, це все калькулюється в грошах – ти в плюсі".

Третім пунктом для змін в армії на краще волонтерка назвала задоволення запиту суспільства та армії на справедливість.

"Треба давати людям відпочити. Тобто одні й ті ж самі люди тягнуть тягар війни весь цей час. Тому я би робила як мінімум кілька тижнів, а то й місяць відпустки хоча б раз на 3–4 місяці. Таким чином ротаційним принципом, не тільки я чи моя посестра служимо весь час – служить весь час її чоловік, а троє інших відпочивають. Давайте спочатку ці служать якийсь час, потім ці прийшли на пару місяців, потім ротаційно служити тощо", – описала можливу схему ветеранка.

Вона вважає це абсолютно реалістичним, якщо продумати систему правильно, щоб не обвалити фронт.

"І тоді не буде суїцидів, розлучень, такого відсотка СЗЧ. Тому що люди будуть мати можливість приїхати, навіть просто обійняти своїх дітей, побути зі своєю сім'єю, сходити в кіно, піти до лікаря перевіритися", – акцентувала Берлінська.

До слова, раніше Берлінська роз'яснила свою позицію щодо мобілізації 18-річних і жінок.

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