Пентагон направлятиме партії зброї до України щотижня

Зброя буде надходити в міру її заміщення на складах США.

Пентагон направлятиме до України партії озброєння щотижня, що встигнути відлити допомогу, яка була запланована раніше.

Про це повідомила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що до України необхідно надіслати допомоги ще на 7,1 млрд доларів до кінця повноважень нинішнього президента Джо Байдена.

Представниця Міноборони США заявила, що йдеться про постачання нових партій зброї, а також тих, які були обіцяні раніше. Тому Пентагон направлятиме до України партію зброї щотижня, щоб виконати обіцянку.

"Міністр (оборони США Ллойд Остін, - ред.) не дозволить, щоб запаси виснажилися до критичного рівня. Тож у міру того, як ми продовжуємо поповнювати наші власні склади, ви бачитимете потік коштів та озброєння в Україну", - резюмувала Сінгх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шоста з запланованих систем ППО IRIS-T від Німеччини надійде до України до кінця року.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні розповіли, скільки допомоги США вже відправили зброї для України.

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