Пентагон будет направлять партии оружия в Украину еженедельно

Оружие будет поступать по мере его замещения на складах США.

Пентагон будет направлять в Украину партии вооружения еженедельно, чтобы успеть отлить ранее запланированную помощь.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что в Украину необходимо послать помощи еще на 7,1 млрд долларов до конца полномочий нынешнего президента Джо Байдена.

Представительница Минобороны США заявила, что речь идет о поставках новых партий оружия, а также обещанных ранее. Поэтому Пентагон будет направлять в Украину партию оружия еженедельно, чтобы выполнить обещание.

"Министр (обороны США Ллойд Остин, — ред.) не позволит, чтобы запасы истощились до критического уровня. Поэтому по мере того, как мы продолжаем пополнять наши собственные склады, вы будете видеть поток средств и вооружения в Украине", — резюмировала Сингх.

Напомним, ранее сообщалось, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне рассказали сколько помощи США уже отправили оружия для Украины.

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