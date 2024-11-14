Ворог просувається на сході: окупував ще один населений пункт - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували Іллінку, а також просунулись в районі ще декількох населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили пʼять атак ворога на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни готуються до битви за ще одне важливе українське місто.

Читайте також: