На Сумщині пролунало 175 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 175 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгороська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів), FPV дронами (10 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), пуск КАБ (1 вибух), артилерійські обстріли (40 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.

Юнаківська громада: росіяни атакували КАБом (1 вибух), з артилерії (7 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано удари FPV дронами (8 вибухів). Внаслідок удару пошкоджено магазин.

Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів), мінометів (7 вибухів), FPV дронами (3 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи, пошкоджено легковий автомобіль.

Путивльська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (14 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи)

Великописарівська громада: здійснено пуски КАБ (3 вибухи), удари FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи), удар FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ударів БпЛА на Херсонщині постраждали чотири людини.

Крім того, ми раніше інформували, що поліція опублікувала відео перших хвилин після удару по Кривому Рогу.

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