Астрологічний прогноз на 14 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для початку будь-якої справи – як професійної, так і господарсько-побутової – не варто допускати зволікання.

Символ дня: Труба є символом заклику.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів – звернутися до лікаря та розпочати лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від солодкого — навіть вживання фруктів бажано скоротити.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: день, коли необхідно відмовитись від ворожінь.

Сни дня: сни ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: категорично не рекомендується напружувати зір – це може спричинити його ослаблення.

Цитата дня: «Тільки наполегливість призводить до мети» (Фрідріх Ніцше).

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