Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового – не стоит допускать промедления.
Символ дня: Труба – символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять необходимые меры – обратиться к врачу и начать лечение.
Питание дня: необходимо отказаться от синеокого – даже употребление фруктов желательно сократить.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: день, когда необходимо отказаться от гаданий.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.
Табу дня: категорически не рекомендуется напрягать зрение – это может привести к его ослаблению.
Цитата дня: «Только настойчивость приводит к цели» (Фридрих Ницше).
Читайте также:
- Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 ноября