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Астрологический прогноз на 14 ноября

Астрологический прогноз на 14 ноября

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

 Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день удачен для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового – не стоит допускать промедления. 

Символ дня: Труба – символ призыва. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять необходимые меры – обратиться к врачу и начать лечение. 

Питание дня: необходимо отказаться от синеокого – даже употребление фруктов желательно сократить. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: день, когда необходимо отказаться от гаданий. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: категорически не рекомендуется напрягать зрение – это может привести к его ослаблению. 

Цитата дня: «Только настойчивость приводит к цели» (Фридрих Ницше). 

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