Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для начала любого дела – как профессионального, так и хозяйственно-бытового – не стоит допускать промедления.

Символ дня: Труба – символ призыва.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять необходимые меры – обратиться к врачу и начать лечение.

Питание дня: необходимо отказаться от синеокого – даже употребление фруктов желательно сократить.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: день, когда необходимо отказаться от гаданий.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации.

Табу дня: категорически не рекомендуется напрягать зрение – это может привести к его ослаблению.

Цитата дня: «Только настойчивость приводит к цели» (Фридрих Ницше).

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