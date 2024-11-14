Аналитик Defense Express объяснил цель последней ракетной атаки окупантов

Враг мог поверить в свою пропаганду о слабости нашей противовоздушной обороны.

Российские захватчики во время последнего ракетного удара по Украине могли выполнять ряд задач, необходимых для подготовки более массированных ударов.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он объяснил, что россияне могли выполнять сопутствующие задачи, такие как проверка реальной возможности нашей системы ПВО и реакция на атаки.

Это могло привести к внесению корректив в их планы по массированным ударам по энергетической инфраструктуре., но и психологическое влияние на страну-противника, в этом случае на нас. Хотя не исключено, что такие действия могут быть направлены и против других западных стран", — отметил эксперт.

Киричевский считает, что это должен быть комбинированный удар с конкретной целью, поскольку ранее захватчики проводили атаки на отдельные военные объекты, используя небольшое количество ракет.

"Возможно, они слишком серьезно отнеслись к некоторым нашим медиаресурсам, которые заявляют, что "шахеды" не сбиваются, ПВО неэффективна, или же поверили в собственную пропаганду о слабости нашей противовоздушной обороны", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОВА сообщили новые данные о последствиях атаки на Киевскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЦПД заявили, что атака на Украину 13 ноября еще не была массированной, но у врага все готово.

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