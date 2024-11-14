Трамп выбрал еще трех кандидатов в свою администрацию

Трамп пополняет список кандидатов на должности в своей администрации новыми лицами с антиукраинской позицией.

47-й президент США Дональд Трамп, вступивший в должность в январе 2025 года, назвал имена кандидатов, которые занимают должности госсекретаря, генпрокурора и директора Национальной разведки в его будущей администрации.

Об этом пишет The Guardian.

Марк Рубио – кандидат на должность госсекретаря США

Слухи о выдвижении на должность госсекретаря США сенатора Марка Рубио сегодня подтвердились. Трамп официально объявил об этом на своей странице в социальной сети X.

"Сенатор Марк Рубио, штат Флорида, выдвинут на должность Государственного секретаря США. Марк является уважаемым лидером и очень мощным голосом свободы. Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным бойцом, который никогда не отступит перед нашими врагами", – написал Трамп.

Мэтт Гетц – кандидат на пост генпрокурора США

Должность генерального прокурора США Трамп предложил конгрессмену Мэтту Гетцу, известному тем, что по его инициативе ушел в отставку спикер Палаты представителей Маккарти.

Кроме того, Гетц занимает открытую антиукраинскую позицию. В одном из интервью в 2023 году он заявил, что "целесообразнее" было бы принять в НАТО не Украину, а Россию, поскольку "в долгосрочной перспективе это принесло бы больше пользы".

Гетц также призвал администрацию Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине.

"Для меня большая честь объявить, что конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды настоящим выдвигается на должность Генерального прокурора Соединенных Штатов. Мэтт — глубоко одаренный и упорный адвокат, отличившийся в Конгрессе, сосредоточившись на достижении крайне необходимой реформы в Министерстве юстиции", — сказал Трамп.

Однако кандидатура Гетца, среди прочего замешанного в нескольких секс-скандалах, вызвала критику в Конгрессе. Его называют некомпетентным и не уважающим верховенство закона, а также предсказывают в случае его назначения разгул коррупции и репрессий мигрантов и этнических меньшинств.

Тулси Габбард – кандидат на должность директора Национальной разведки США

Пост директора Национальной разведки США Трамп намерен предложить Тулси Габбард. Этот выбор вызвал удивление, учитывая, что в 2017 году Габбард встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом и открыто выражала скептицизм относительно хорошо документированных зверств во время гражданской войны в Сирии. Кроме того, бывшая демократка отметилась тем, что критиковала операцию США по ликвидации иранского генерала Сулеймани.

"Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Как бывший кандидат на пост президента от Демократической партии, она пользуется широкой поддержкой в обеих партиях – теперь она гордый республиканец! Я знаю, что Тулси придаст бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Тулси заставит нас всех гордиться ею", – заявил Трамп.

О войне в Украине высказывания Габбард повторяют российские нарративы и фейки. В частности, она называла Украину "вторым Афганистаном" и обвиняла США в том, что они "спровоцировали" Путина начать войну. Кроме того, она рассказывала о якобы 25 биолабораториях на территории Украины.

Напомним, как госсекретарь второго срока Трампа Марко Рубио относится к Украине. От ожесточенных соперников 2016 года до ближайших соратников 2024 года. Именно так можно описать эволюцию отношений между сенатором Марком Рубио и избранным на выборах 5 ноября Дональдом Трампом.

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