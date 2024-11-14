Трамп обрав ще трьох кандидатів у свою адміністрацію

47-й президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду в січні 2025 року, назвав імена кандидатів, які обіймуть посади держсекретаря, генпрокурора та директора Національної розвідки у його майбутній адміністрації.

Про це пише The Guardian.

Марк Рубіо – кандидат на посаду держсекретаря США

Чутки про висунення на посаду держсекретаря США сенатора Марка Рубіо сьогодні підтвердились. Трамп офіційно оголосив про це на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Сенатор Марк Рубіо, штат Флорида, висунутий на посаду Державного секретаря США. Марк є шановним лідером і дуже потужним голосом свободи. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників та безстрашним бійцем, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", – написав Трамп.

Метт Гетц – кандидат на пост генпрокурора США

Посада генерального прокурора США Трамп запропонував конгресмену Метт Гетцу, відомому тим, що з його ініціативи пішов у відставку спікер Палати представників Маккарті.

Крім того, Гетц займає відкриту антиукраїнську позицію. В одному з інтерв'ю у 2023 році він заявив, що "доцільніше" було б прийняти в НАТО не Україну, а Росію, оскільки "у довгостроковій перспективі це принесло б більше користі".

Гетц також закликав адміністрацію Байдена припинити надавати військову та фінансову допомогу Україні.

"Для мене велика честь оголосити, що конгресмен Метт Гетц із Флориди справжнім висувається на посаду Генерального прокурора Сполучених Штатів. Метт - глибоко обдарований і завзятий адвокат, який відзначився в Конгресі, зосередившись на досягненні вкрай необхідної реформи в Міністерстві юстиції", - сказав Трамп.

Однак, кандидатура Гетца, який серед іншого замішаний у кількох секс-скандалах, викликала критику у Конгресі. Його називають некомпетентним і таким, що не поважає верховенство закону, а також пророкують в разі його призначення розгул корупції та репресій мігрантів та етнічних меншин.

Тулсі Габбард – кандидат на посаду директора Національної розвідки США

Посаду директора Національної розвідки США Трамп має намір запропонувати Тулсі Габбард. Цей вибір викликав здивування з огляду на те, що у 2017 році Габбард зустрічалася з президентом Сирії Башаром Асадом і відкрито висловлювала скептицизм щодо добре документованих звірств під час громадянської війни в Сирії. Крім того, колишня демократка відзначилася тим, що критикувала операцію США з ліквідації іранського генерала Сулеймані.

"Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну і свободи всіх американців. Як колишній кандидат на пост президента від Демократичної партії, вона користується широкою підтримкою в обох партіях – тепер вона гордий республіканець! Я знаю, що Тулсі додасть безстрашного духу, який визначив її блискучу кар'єру, в нашу розвідувальну спільноту, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир через силу. Тулсі змусить нас усіх пишатися нею", – заявив Трамп.

Щодо війни в Україні висловлювання Габбард повторюють російські наративи та фейки. Зокрема, вона називала Україну "другим Афганістаном" і звинувачувала США в тому, що вони "спровокували" Путіна розпочати війну. Крім того, вона розповідала про нібито 25 біолабораторій на території України.

Нагадаємо, як держсекретар другого терміну Трампа Марко Рубіо ставиться до України. Від запеклих суперників 2016 року — до найближчих соратників 2024 року. Саме так можна описати еволюцію стосунків між сенатором Марко Рубіо та обраним на виборах 5 листопада Дональдом Трампом.

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