Мясорубка для врага: эксперт объяснил значение боев на Кураховском направлении

Вместе с тем не нужно питать иллюзий относительно того, что Курахово удастся удержать во время обороны.

Основная цель боев в районеКурахово – это истощение сил противника и это уже происходит, поскольку враг тратит даже дополнительные резервы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он заявил, что формирование врага, действующих на Покровско-Кураховском направлении, задействовали дополнительные резервы.

"Например, Вторая общевойсковая армия, входящая в состав группы войск "Центр", недавно была усилена 61-й отдельной бригадой морской пехоты. Зона ответственности этой бригады — Левобережная Херсонщина, Олешки, но ее передислоцировали на Покровское направление для усиления. То есть резервы уже тратят, и Курахово может превратиться в мясорубку, которая максимально пропустит через себя российский ресурс, и оккупантам не хватит потенциала, чтобы приступить к наступательным действиям на Покровск", — отметил он.

Коваленко призвал не питать иллюзий относительно того, что Курахово удастся удержать во время обороны. Он отметил, что в какой-то момент гарнизон будет вынужден отступить, но затормозить продвижение россиян можно.

"Курахово имеет особенности рельефа. Сейчас россияне пытаются закрепиться на восточных окраинах Курахово, но между восточной частью города и его центром проходит Балка Долгая — естественная преграда, которая может стать долгосрочным тормозным элементом для наступающих войск. Например, как это было во Временном Яру, когда канал долгое время был естественным препятствием, не позволявшим россиянам закрепиться на правом берегу. Поэтому такие особенности могут быть использованы для максимального замедления россиян в районе Курахового», — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе рассказали, какая ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, мы ранее информировали, что русская армия имеет продвижение на Кураховском направлении.

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