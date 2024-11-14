В Сумской области раздалось 175 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 175 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгорская общины.

Белопольское общество: враг бил из минометов (12 взрывов), FPV дронами (10 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Хотинская община: произведен сброс ВОГ с БПЛА (9 взрывов), пуск КАБ (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (40 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате обстрела поврежден легковой автомобиль.

Юношеское общество: россияне атаковали КАБом (1 взрыв), из артиллерии (7 взрывов), РСЗО (20 взрывов).

Середино-будская община: нанесены удары FPV дронами (8 взрывов). В результате удара поврежден магазин.

Краснопольское общество: враг ударил из артиллерии (8 взрывов), минометов (7 взрывов), FPV дронами (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв). В результате обстрела ранения получили два гражданских лица, поврежден легковой автомобиль.

Путивльская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (14 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва)

Великописаревское общество: осуществлены пуски КАБ (3 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва).

Эсманьская община: был минометный обстрел (2 взрыва), удар FPV дронами (2 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Шалыгинская община: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов БпЛА в Херсонской области пострадали четыре человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что полиция опубликовала видео первых минут после удара по Кривому Рогу.

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