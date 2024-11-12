Полиция опубликовала видео первых минут после удара по Кривому Рогу

В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.

В понедельник, 11 ноября, около 11 часов, Кривой Рог испытал вражескую ракетную атаку, в результате которой было повреждено пятиэтажное здание в Металлургическом районе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Патрульные вместе со спасателями помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождали их в безопасное место", — говорится в сообщении.

18+. Первые мгновения после вчерашней ракетной атаки россиян по Кривому Рогу



Патрульные и спасатели помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождали их в безопасное место.



На данный момент поисково-спасательная операция завершена. pic.twitter.com/P4dwghbKcv — МВД Украины (@MVS_UA) November 12, 2024

К настоящему моменту поисково-спасательная операция завершена. 14 человек получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, среди жертв четверо погибших, среди которых мать и трое детей — 10-ти, 2,8 лет и двухмесячный младенец.

"Мои соболезнования семьям погибших, это невыразимая боль. Травмированным — сил. Берегите себя и своих родных, пережидайте ракетные атаки в укрытиях", — добавил Белошицкий.

Напомним, 11 ноября военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке в Кривом Роге.

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