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Полиция опубликовала видео первых минут после удара по Кривому Рогу

Полиция опубликовала видео первых минут после удара по Кривому Рогу

Последствия удара по Кривому Рогу

В настоящее время поисково-спасательная операция завершена.

В понедельник, 11 ноября, около 11 часов, Кривой Рог испытал вражескую ракетную атаку, в результате которой было повреждено пятиэтажное здание в Металлургическом районе.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Патрульные вместе со спасателями помогали людям эвакуироваться из разрушенных помещений и сопровождали их в безопасное место", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту поисково-спасательная операция завершена. 14 человек получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, среди жертв четверо погибших, среди которых мать и трое детей — 10-ти, 2,8 лет и двухмесячный младенец.

"Мои соболезнования семьям погибших, это невыразимая боль. Травмированным — сил. Берегите себя и своих родных, пережидайте ракетные атаки в укрытиях", — добавил Белошицкий.

Напомним, 11 ноября военные РФ нанесли прямой удар баллистической ракете по многоэтажке в Кривом Роге.

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