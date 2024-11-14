Враг продвигается на востоке: оккупирован еще один населенный пункт – DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали Ильинку, а также продвинулись в районе еще нескольких населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отразили пять атак врага на Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне готовятся к битве за еще один важный украинский город.

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