Враг продвигается на востоке: оккупирован Ровнополь — DeepState

Захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали населенный пункт Ровнополь, что на Донетчине, а также продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Ильинку.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне готовятся к битве за еще один важный украинский город.
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