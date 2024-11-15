В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что в случае возникновения угрозы ракетных обстрелов будет объявлена воздушная тревога.

"Отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что в случае боевого вылета борта достигнут пусковых рубежей примерно в 06:30 – 07:20.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ракетного удара по городу.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия накопила сотни ракет и готовится к массированному удару.

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