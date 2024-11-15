Труханов рассказал о последствиях удара по Одессе

В настоящее время на местах работают оперативные службы.
Глава Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате удара по городу одна женщина погибла, еще восемь человек пострадали.
Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.
Кроме того, повреждения получили гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения. система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения.
Он заявил, что в настоящее время на местах работают оперативные службы и отряд добровольцев Департамента муниципальной безопасности.
"Теплопоставщики уже работают над устранением последствий атаки. Выясняем необходимость расселения", — сообщил Труханов.
Напомним, ранее сообщалось, что ракетный удар разрушил квартиру известной политологии Анны Шелест.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала Одессу ракетами и "Шахедами".
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