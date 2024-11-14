Россия атакует Одессу ракетами и "Шахедами": гремят взрывы

Сегодня, 14 ноября, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

"Предварительно враг атаковал Одессу двумя крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Атакуют гражданскую инфраструктуру, мирных людей", — написал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Мэр города Геннадий Труханов предупредил об опасности и призвал находиться в укрытиях.

"Из-за вражеской атаки поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынуждена прекращена работа одного из котельных города", — уточнил он впоследствии.

Между тем местные СМИ сообщают, что одна из ракет попала в жилой дом. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в ночь на 9 ноября эпицентром воздушного удара врага стала Одесская область. Как стало известно, один человек погиб, 13 ранены, из них — двое детей.

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