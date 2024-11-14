В России готовятся к отключению от мирового Интернета

Представитель Роскомнадзора подтвердил проведение таких учений, сообщив, что они состоятся в декабре.

В России проведут учения, во время которых будут отрабатывать сценарий отключения некоторых регионов РФ от мирового Интернета.

Об этом стало известно из опубликованного в соцсетях предупреждения российского Центробанка, направленного подконтрольным организациям.

В письме банкам и управляющим компаниям Центробанк РФ предупреждает, что во время учений "отрабатывается сценарий по отключению доступа к зарубежному сегменту сети "Интернет" на территории отдельных регионов". Он рекомендует кредитным организациям, которым нужно сохранить связь с мировой сетью, сообщить о "технологических процессах" Роскомнадзор.

В комментарии российскому государственному агентству РИА Новости представитель Роскомнадзора подтвердил проведение таких учений, сообщив, что они состоятся в декабре.

По его словам, ведомство намерено проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае внешнего воздействия.

Эксперты утверждают, что отключение международного интернета в определенных регионах РФ технически возможно, поскольку власти имеют контроль над интернет-провайдерами и могут ограничить доступ так, как блокируется доступ к запрещенным в России веб-ресурсам и VPN-сервисам.

Техническое отключение международного интернета можно осуществить не только посредством блокировки, но путем настройки маршрутизации интернет-трафика через внутренние российские узлы.

Напомним, ранее в России произошел масштабный сбой в работе целого ряда интернет-сервисов. В сети высказывали предположение, что нарушение работы цифровых платформ и программ может быть связано с попыткой властей заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.

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