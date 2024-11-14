У Росії готуються до відключення від світового Інтернету

Представник Роскомнадзору підтвердив проведення таких навчань, повідомивши, що вони відбудуться в грудні.

У Росії проведуть навчання, під час яких будуть відпрацьовувати сценарій відключення деяких регіонів РФ від світового Інтернету.

Про це стало відомо з опублікованого в соцмережах попередження російського Центробанку, надісланого підконтрольним організаціям.

У листі банкам та керуючим компаніям Центробанк РФ попереджає, що під час навчань “відпрацьовуватиметься сценарій щодо відключення доступу до зарубіжного сегменту мережі "Інтернет“ на території окремих регіонів”. Він рекомендує кредитним організаціям , яким потрібно зберегти зв'язок зі світовою мережею, повідомити про “технологічні процеси” Роскомнадзор.

У коментарі російському державному агентству “РИА Новости” представник Роскомнадзору підтвердив проведення таких навчань, повідомивши, що вони відбудуться в грудні.

За його словами, відомство має намір перевірити готовність російської інфраструктури забезпечувати доступність усіх сервісів у разі зовнішнього впливу.

Експерти стверджують, що вимкнення міжнародного інтернету у певних регіонах РФ технічно можливе, оскільки влада має контроль над інтернет-провайдерами і може обмежити доступ так, як блокується доступ до заборонених в Росії веб-ресурсів та VPN-сервісів.

Технічно вимикання міжнародного інтернету можна здійснити не лише за допомогою блокування, але шляхом налаштування маршрутизації інтернет-трафіку через внутрішні російські вузли.

Нагадаємо,раніше у Росії стався масштабний збій у роботі цілого ряду інтернет-сервісів. У мережі висловлювали припущення, що порушення роботи цифрових платформ і програм може бути пов'язане зі спробою влади заблокувати роботу месенджера Telegram на території Росії.

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