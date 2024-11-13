Бельгія – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У четвер, 14 листопада, збірна Бельгії зіграє проти команди Італії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені короля Бодуена у Брюсселі, столиці Бельгії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй бельгійці та італійці проводять у Дивізіоні А, де їхніми суперниками у групі також є Франція та Ізраїль.

Після чотирьох турів у групі А2 лідирує Італія (10 очок). На другій позиції з 9 балами розташовується Франція. Третьою йде Бельгія, яка має у своєму активі 4 пункти. Ізраїль (0) замикає квартет.

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Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Італія

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Бельгії. На перемогу бельгійців можна поставити з коефіцієнтом 2,62. Нічия – 3,35. Виграш Італії – 2,78.

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