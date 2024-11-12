Грузія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У суботу, 16 листопада, збірна України зіграє проти команди Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у грузинському Батумі на стадіоні "Батумі-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Грузія – Україна

Матч Грузія – Україна можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також поєдинок покаже канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Грузія – Україна

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають грузинську збірну. На перемогу команди Віллі Саньйоля можна поставити з коефіцієнтом 2,63. Нічия – 3,25. Виграш підопічних Сергія Реброва – 2,84.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України в Лізі націй-2024/25 уже провела чотири матчі. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Перед заключними поєдинками групового етапу проти Грузії (16 листопада) та Албанії (19 листопада) збірна України ще зберігає шанси на підвищення у класі.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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